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Як оформити та отримати допомогу
при народженні дитини...

Як оформити та отримати допомогу при народженні дитини...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:01

Як оформити та отримати допомогу при народженні дитини...

Пропонуємо до обговорення:
Українська версія естонської розробки системи обміну даними між держреєстрами отримала назву «Трембіта»

Дивися повний текст Як оформити та отримати допомогу при народженні дитини онлайн: покроковий досвід, осінь-2017.
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