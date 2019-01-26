Тоді як у банківській системі знаходиться лише 100 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Українці тримають \"під матрацом\" 400 мільярдів гривень – банкір.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці тримають \"під матрацом\" 400 мільярдів гривень – банкір.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
"там 400 миллиардов гривен" - Это , типа, много ?
Ну давайте прикинем - 400 млрд на 40 млн населения (грубый подсчёт, без учёта пенсионеров, школьников-студентов и т.д., но нам подойдёт), итого 10 тыс грн на человека. Учитывая "Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч" https://news.finance.ua/ru/news/-/442922/srednyaya-zarplata-v-ukraine-prevysila-10-tysyach, то у нас народ живёт живёт имея в запасе "на чёрный день" аж ОДНУ зарплату. СУПЕР! Можете сравнить с немцами, где сумма накоплений около 160 тыс евро на человека.
PS: а вот пЭрЭмога это или нет - решайте сами.
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