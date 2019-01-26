Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...

Додано: Вів 29 січ, 2019 22:56

deniska написав: может все-таки не под матрацом, а просто в обороте? может все-таки не под матрацом, а просто в обороте?

Не стоит недооценивать твердость убеждений матрасниковЯ верю в озвученную цифру, возможно, даже вдвое-втрое бОльшую.Только с поправкой, что в матрасах не гривна, а доллар.Гривна в кошельках, в деле, или на депозитах. В матрасах ее нет - это глупо. В матрасах валюта по-твердее.Что касается зуда банкиров по этому поводу - пусть себе зудитЕсли следовать учебникам по экономике, хранить деньги в матрасе - ошибочная стратегия. Даже доллар подвержен инфляции (хотя в Украине начиная с 2009-го он обладает все большей покупательной способностью с течением времени, потому что все внутри страны обесценивается).Но опыт многих людей - пережитый дефолт 1998-го, регулярно переживаемые дефолты банков, ментовский и судейский произвол в форме арестов банковских счетов - показал, что матрас не такая уж плохая инвестиционная стратегия в нашем государстве.Лучше, конечно, приобрести на эти деньги недвижимость в той же Польше, или Чехии. Но управлять ей на расстоянии (сдавать в аренду) не так уж просто, а многие в матрас не только кладут, но и доставать временами приходится...Поэтому так и живем - да, финансовый рынок у нас первобытный, но банкиры сами в этом порядком виноваты. Сколько в этой тусовке откровенного жулья, которое мечтает добраться до заначек пересичных. Их они еще не украли - какая жалость.И не украдут! Матрасники - очень консервативная аудитория, которая не понесет деньги в банк до радикальных преобразований всей системы государственного управления. Разве что под страхом тюремного срока будут забирать у людей валюту, прикрывшись военным положением, как забирали золото во время Великой депрессии. Считаю такой вариант маловероятным.PS: еще понравилось от банкирши, что, мол, деньги в матрасах не кредитуют экономику. Ахаха - притча во языцехОткрою банкирше большой серкет - депонированные деньги тоже не кредитуют экономику, потому что находятся либо в ОВГЗ (кредитуя государственную коррупцию), либо присвоены связанными с банками лицами ("кредитуя" олигархические офшоры)...