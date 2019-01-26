Тоді як у банківській системі знаходиться лише 100 мільярдів гривень.
Дивися повний текст Українці тримають \"під матрацом\" 400 мільярдів гривень – банкір.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці тримають \"під матрацом\" 400 мільярдів гривень – банкір.
Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40
"там 400 миллиардов гривен" - Это , типа, много ?
Ну давайте прикинем - 400 млрд на 40 млн населения (грубый подсчёт, без учёта пенсионеров, школьников-студентов и т.д., но нам подойдёт), итого 10 тыс грн на человека. Учитывая "Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч" https://news.finance.ua/ru/news/-/442922/srednyaya-zarplata-v-ukraine-prevysila-10-tysyach, то у нас народ живёт живёт имея в запасе "на чёрный день" аж ОДНУ зарплату. СУПЕР! Можете сравнить с немцами, где сумма накоплений около 160 тыс евро на человека.
PS: а вот пЭрЭмога это или нет - решайте сами.
Додано: Вів 29 січ, 2019 22:56
Не стоит недооценивать твердость убеждений матрасников Я верю в озвученную цифру, возможно, даже вдвое-втрое бОльшую.
Только с поправкой, что в матрасах не гривна, а доллар.
Гривна в кошельках, в деле, или на депозитах. В матрасах ее нет - это глупо. В матрасах валюта по-твердее.
Что касается зуда банкиров по этому поводу - пусть себе зудит Если следовать учебникам по экономике, хранить деньги в матрасе - ошибочная стратегия. Даже доллар подвержен инфляции (хотя в Украине начиная с 2009-го он обладает все большей покупательной способностью с течением времени, потому что все внутри страны обесценивается).
Но опыт многих людей - пережитый дефолт 1998-го, регулярно переживаемые дефолты банков, ментовский и судейский произвол в форме арестов банковских счетов - показал, что матрас не такая уж плохая инвестиционная стратегия в нашем государстве.
Лучше, конечно, приобрести на эти деньги недвижимость в той же Польше, или Чехии. Но управлять ей на расстоянии (сдавать в аренду) не так уж просто, а многие в матрас не только кладут, но и доставать временами приходится...
Поэтому так и живем - да, финансовый рынок у нас первобытный, но банкиры сами в этом порядком виноваты. Сколько в этой тусовке откровенного жулья, которое мечтает добраться до заначек пересичных. Их они еще не украли - какая жалость.
И не украдут! Матрасники - очень консервативная аудитория, которая не понесет деньги в банк до радикальных преобразований всей системы государственного управления. Разве что под страхом тюремного срока будут забирать у людей валюту, прикрывшись военным положением, как забирали золото во время Великой депрессии. Считаю такой вариант маловероятным.
PS: еще понравилось от банкирши, что, мол, деньги в матрасах не кредитуют экономику. Ахаха - притча во языцех Открою банкирше большой серкет - депонированные деньги тоже не кредитуют экономику, потому что находятся либо в ОВГЗ (кредитуя государственную коррупцию), либо присвоены связанными с банками лицами ("кредитуя" олигархические офшоры)...
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:13
Это не под матрасами а называться «Теневая экономика « и кумуто в этой стране это очень нужно
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