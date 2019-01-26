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Українці тримають "під матрацом"
400 мільярдів гривень –...

Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40

Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...

Пропонуємо до обговорення:
Тоді як у банківській системі знаходиться лише 100 мільярдів гривень.

Дивися повний текст Українці тримають \"під матрацом\" 400 мільярдів гривень – банкір.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:40

"там 400 миллиардов гривен" - Это , типа, много ?
Ну давайте прикинем - 400 млрд на 40 млн населения (грубый подсчёт, без учёта пенсионеров, школьников-студентов и т.д., но нам подойдёт), итого 10 тыс грн на человека. Учитывая "Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч" https://news.finance.ua/ru/news/-/442922/srednyaya-zarplata-v-ukraine-prevysila-10-tysyach, то у нас народ живёт живёт имея в запасе "на чёрный день" аж ОДНУ зарплату. СУПЕР! Можете сравнить с немцами, где сумма накоплений около 160 тыс евро на человека.
PS: а вот пЭрЭмога это или нет - решайте сами.
LutsMan
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 21:53

может все-таки не под матрацом, а просто в обороте?
deniska
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 22:56

  deniska написав:может все-таки не под матрацом, а просто в обороте?


Не стоит недооценивать твердость убеждений матрасников :mrgreen: Я верю в озвученную цифру, возможно, даже вдвое-втрое бОльшую.

Только с поправкой, что в матрасах не гривна, а доллар.

Гривна в кошельках, в деле, или на депозитах. В матрасах ее нет - это глупо. В матрасах валюта по-твердее.

Что касается зуда банкиров по этому поводу - пусть себе зудит :mrgreen: Если следовать учебникам по экономике, хранить деньги в матрасе - ошибочная стратегия. Даже доллар подвержен инфляции (хотя в Украине начиная с 2009-го он обладает все большей покупательной способностью с течением времени, потому что все внутри страны обесценивается).

Но опыт многих людей - пережитый дефолт 1998-го, регулярно переживаемые дефолты банков, ментовский и судейский произвол в форме арестов банковских счетов - показал, что матрас не такая уж плохая инвестиционная стратегия в нашем государстве.

Лучше, конечно, приобрести на эти деньги недвижимость в той же Польше, или Чехии. Но управлять ей на расстоянии (сдавать в аренду) не так уж просто, а многие в матрас не только кладут, но и доставать временами приходится...

Поэтому так и живем - да, финансовый рынок у нас первобытный, но банкиры сами в этом порядком виноваты. Сколько в этой тусовке откровенного жулья, которое мечтает добраться до заначек пересичных. Их они еще не украли - какая жалость.

И не украдут! Матрасники - очень консервативная аудитория, которая не понесет деньги в банк до радикальных преобразований всей системы государственного управления. Разве что под страхом тюремного срока будут забирать у людей валюту, прикрывшись военным положением, как забирали золото во время Великой депрессии. Считаю такой вариант маловероятным.

PS: еще понравилось от банкирши, что, мол, деньги в матрасах не кредитуют экономику. Ахаха - притча во языцех :mrgreen: Открою банкирше большой серкет - депонированные деньги тоже не кредитуют экономику, потому что находятся либо в ОВГЗ (кредитуя государственную коррупцию), либо присвоены связанными с банками лицами ("кредитуя" олигархические офшоры)...
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:13

Это не под матрасами а называться «Теневая экономика « и кумуто в этой стране это очень нужно
vitaly888usa
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 03:50

То ето на доски
11wakal11
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:05

  LutsMan написав:"там 400 миллиардов гривен" - Это , типа, много ?
Ну давайте прикинем - 400 млрд на 40 млн населения (грубый подсчёт, без учёта пенсионеров, школьников-студентов и т.д., но нам подойдёт), итого 10 тыс грн на человека. Учитывая "Средняя зарплата в Украине превысила 10 тысяч"

Не учли еще 100 ярдов в банках. Итого 12,5 штук, но все равно пойти и подтереться.
p_a_l
 
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