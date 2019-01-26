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Українці тримають "під матрацом"
400 мільярдів гривень –...

Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18

Пора трясти ? :)

Проверил матрас. Пусто блин!
Не матрас, а под ним ;)
Igorten
 
Повідомлень: 3282
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 998 раз.
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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