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Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18
Пора трясти ?
Проверил матрас. Пусто блин!
Не матрас, а под ним
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Igorten
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