Українці тримають "під матрацом" 400 мільярдів гривень –...

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Українці тримають "під матрацом"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 17:18

Пора трясти ? :)

Проверил матрас. Пусто блин!
Не матрас, а под ним ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:50

  Igorten написав:Пора трясти ? :)

Проверил матрас. Пусто блин!
Не матрас, а под ним ;)


Да и под ним и в нём.
Ratatui
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Повідомлень: 6461
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 22:54

  Ratatui написав:
  Igorten написав:Пора трясти ? :)

Проверил матрас. Пусто блин!
Не матрас, а под ним ;)


Да и под ним и в нём.


Плохо, может под кровать закатилось?
rjkz
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  #<12
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