RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
UNIT.City представив доповідь
щодо IT-сектору України:...

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...

Пропонуємо до обговорення:
UNIT.City підготував путівник з IT-сектору України.

Дивися повний текст UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України: головні цифри і показники.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 86985
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НКРЕКП надала інструкцію щодо скарг на якість електроенергії
R2 » Вів 29 січ, 2019 16:53
3 70
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 19:31
dimo_0n
У Європі назвали справжню мету Німеччини щодо...
R2 » Вів 29 січ, 2019 10:08
5 245
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 17:36
astatempo
НАН України підтвердила перспективність впровадження... 1, 2, 3
R2 » Пон 28 січ, 2019 12:29
20 1074
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 09:42
Igorten

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66870)
29.01.2019 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.