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UNIT.City представив доповідь
щодо IT-сектору України:...

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...

Пропонуємо до обговорення:
UNIT.City підготував путівник з IT-сектору України.

Дивися повний текст UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України: головні цифри і показники.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23

Чудово! Буде кому трансформувати гірничорудний та вугледобувний регіони Дикого Поля в постіндустріальний Силіконовий Степ (Поле чи Кряж). Але це можливо після нелегкої роботи історичного аналізу здобутків та втрат важких галузей, які не дивлячись на екологічні майже катастрофічні загрози, все ще є становим зребтом економіки Молодої України! Максим Бахматов, зверніть увагу, будь ласка, на майже однойменне Вам місто Бахмут (тат. "Сад в долині") -колиски міст Донбасу, де є багато покинутих промислових майданчиків. З Вашим досвідом пора "брати бика за рога" і творити дещо краще Силіконової Долини" в старому (більше 200 років) гірничорудному регіоні,
попередньо створивши Національний Інститут Памяті та Знань Великого Донбасу ! Місцевий краєзнавець, арзеолог, вчений-історик Татаринов Сергій Йосипович започаткував ряд історичних екскурсів по витокам ряда сторін соціально-економічного розвитку Бахмутського краю (Zemlekop Bahmut) . В пору об'явити 2019 рік -роком історії Донбасу індустріального на фоні історії України (духовноЇ). А головне подружити Захіл України зі Сходом та вернути їм взаємоповагу та самоповагу.
"Любіть Україну, любіть Донбас в лиху годину та добрий час! "
GOOD LUCK!.
spirolesya
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:37

В Україні свої офіси мають 20% компаній – світових лідерів. Серед них — Microsoft, Samsung, ABBY, Huawei та інші.

Нажаль, окрім Samsung та Oracle, це все представницькі офіси, а не розробницькі. Intel, Microsoft, AMD, Nvidia, VmWare, Cisco, IBM - жодного розробницького центру в Україні, зате в Росії чи Румунії вони є :twisted:
Sergius
 
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