UNIT.City підготував путівник з IT-сектору України.
Дивися повний текст UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України: головні цифри і показники.
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Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23
UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України: головні цифри і показники.
Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23
Чудово! Буде кому трансформувати гірничорудний та вугледобувний регіони Дикого Поля в постіндустріальний Силіконовий Степ (Поле чи Кряж). Але це можливо після нелегкої роботи історичного аналізу здобутків та втрат важких галузей, які не дивлячись на екологічні майже катастрофічні загрози, все ще є становим зребтом економіки Молодої України! Максим Бахматов, зверніть увагу, будь ласка, на майже однойменне Вам місто Бахмут (тат. "Сад в долині") -колиски міст Донбасу, де є багато покинутих промислових майданчиків. З Вашим досвідом пора "брати бика за рога" і творити дещо краще Силіконової Долини" в старому (більше 200 років) гірничорудному регіоні,
попередньо створивши Національний Інститут Памяті та Знань Великого Донбасу ! Місцевий краєзнавець, арзеолог, вчений-історик Татаринов Сергій Йосипович започаткував ряд історичних екскурсів по витокам ряда сторін соціально-економічного розвитку Бахмутського краю (Zemlekop Bahmut) . В пору об'явити 2019 рік -роком історії Донбасу індустріального на фоні історії України (духовноЇ). А головне подружити Захіл України зі Сходом та вернути їм взаємоповагу та самоповагу.
"Любіть Україну, любіть Донбас в лиху годину та добрий час! "
GOOD LUCK!.
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:37
Нажаль, окрім Samsung та Oracle, це все представницькі офіси, а не розробницькі. Intel, Microsoft, AMD, Nvidia, VmWare, Cisco, IBM - жодного розробницького центру в Україні, зате в Росії чи Румунії вони є
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:19
А ще - нажаль, наш кормилець, чомусь, не коментує новину, пов*язану з його родом зайнятості.
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