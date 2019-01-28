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UNIT.City представив доповідь
щодо IT-сектору України:...

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23

UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...

Пропонуємо до обговорення:
UNIT.City підготував путівник з IT-сектору України.

Дивися повний текст UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України: головні цифри і показники.
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Повідомлення Додано: Вів 29 січ, 2019 23:23

Чудово! Буде кому трансформувати гірничорудний та вугледобувний регіони Дикого Поля в постіндустріальний Силіконовий Степ (Поле чи Кряж). Але це можливо після нелегкої роботи історичного аналізу здобутків та втрат важких галузей, які не дивлячись на екологічні майже катастрофічні загрози, все ще є становим зребтом економіки Молодої України! Максим Бахматов, зверніть увагу, будь ласка, на майже однойменне Вам місто Бахмут (тат. "Сад в долині") -колиски міст Донбасу, де є багато покинутих промислових майданчиків. З Вашим досвідом пора "брати бика за рога" і творити дещо краще Силіконової Долини" в старому (більше 200 років) гірничорудному регіоні,
попередньо створивши Національний Інститут Памяті та Знань Великого Донбасу ! Місцевий краєзнавець, арзеолог, вчений-історик Татаринов Сергій Йосипович започаткував ряд історичних екскурсів по витокам ряда сторін соціально-економічного розвитку Бахмутського краю (Zemlekop Bahmut) . В пору об'явити 2019 рік -роком історії Донбасу індустріального на фоні історії України (духовноЇ). А головне подружити Захіл України зі Сходом та вернути їм взаємоповагу та самоповагу.
"Любіть Україну, любіть Донбас в лиху годину та добрий час! "
GOOD LUCK!.
spirolesya
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:37

В Україні свої офіси мають 20% компаній – світових лідерів. Серед них — Microsoft, Samsung, ABBY, Huawei та інші.

Нажаль, окрім Samsung та Oracle, це все представницькі офіси, а не розробницькі. Intel, Microsoft, AMD, Nvidia, VmWare, Cisco, IBM - жодного розробницького центру в Україні, зате в Росії чи Румунії вони є :twisted:
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:19

  Sergius написав:
В Україні свої офіси мають 20% компаній – світових лідерів. Серед них — Microsoft, Samsung, ABBY, Huawei та інші.

Нажаль, окрім Samsung та Oracle, це все представницькі офіси, а не розробницькі. Intel, Microsoft, AMD, Nvidia, VmWare, Cisco, IBM - жодного розробницького центру в Україні, зате в Росії чи Румунії вони є :twisted:

А ще - нажаль, наш кормилець, чомусь, не коментує новину, пов*язану з його родом зайнятості. :D
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:51

А скільки податків сплачено із цих 5,4 млрд дол? Що з того для решти 39,8 млн (99,5%) людей
Не думайте, що всі навколо Вас тупі і сліпі дураки
kmg
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:31

  kmg написав:Що з того для решти 39,8 млн (99,5%) людей

Почти ничего.
Айти - очень узкая и замкнутая на себя отрасль, к тому же большей частью она работает в режиме аутсорса на заграницу, что еще более способствует ее обособленности.
Смежных отраслей нет, соответственно нет и синергетического эффекта создания дополнительных рабочих мест.
Налоги чаще всего минимизируются через ЧП, исключения очень редки.
По факту создана очень узкая прослойка потребителей с повышенной покупательной способностью, которая некоторым, но крайне незначительным образом влияет на внутреннее потребление. При этом, конечно, успешно заваливая сальдо в сторону импорта, по очевидным причинам - айфоны, техника и много чего еще в стране просто не производится, да и из того что производится, человек с деньгами все таки чаще всего выберет заграничный аналог.
Ну и конечно, значительную часть заработанных денег нормальный айтишник тратит непосредственно за границей.
Так что айти это хорошо для айтишников, но в масштабе страны это ничего.
P.S. Сам работаю в отрасли, знаю не по наслышке.
Прокремлевский тролль.
Дваждыдвашник
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:25

Re: UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:..

  jeugen написав:А ще - нажаль, наш кормилець, чомусь, не коментує новину, пов*язану з його родом зайнятості.
Какой Вы нетерпеливый :)
Ща кормилец фактурки погуглит, методичку в памяти освежит и четко объяснит, что будущее Украины в айти и тепловых насосах. А потом плавно съедет на то, что все это благодаря лучшему в мире президенту.. :)
fokus
 
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