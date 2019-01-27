Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії будуть заморожені до 2022 року.
Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05
Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року
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Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05
Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
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