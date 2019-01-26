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Румунія "заморожує" тарифи на
газ і електрику до 2022 року

Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року
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Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії будуть заморожені до 2022 року.

Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
https://www.segodnya.ua/world/europe/sk ... 60622.html
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:31

Allfesoft.
Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:18

  AlifeSoft написав:Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
https://www.segodnya.ua/world/europe/sk ... 60622.html

Это неудачный пример. В Румынии одни из самых низких в ЕС цены на электроэнергию. Лучше ориентироваться на локомотив европейской экономики - Германию и поднять цену до 30 евроцентов (9,5 грн). И заморозить до 22 года! :mrgreen:

https://rusmoney.de/immobilien/article1 ... manii.html
warlamp
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