Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.



Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.



Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.

Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.

С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.