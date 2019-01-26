Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії будуть заморожені до 2022 року.
Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05
Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05
Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:31
Allfesoft.
Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:18
Это неудачный пример. В Румынии одни из самых низких в ЕС цены на электроэнергию. Лучше ориентироваться на локомотив европейской экономики - Германию и поднять цену до 30 евроцентов (9,5 грн). И заморозить до 22 года!
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:23
Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.
Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39
1. следуя вашей кривой логике э.э. должна во всех странах ЕС стоить одинаково, но это не так. А почему?
2. в стоимости э.э. для конечного потребителя заложены еще и зарплаты энергетиков, электриков и т.д. Т.к. у нас эти самые ЗП меньше, то стоимость э.э. должна быть меньше.
3. в стоимость э.э. входит и стоимость генерации на АЭС и на ТЭС. т.к. в нашей стране доля АЭС больше и цена на её энергию меньше, то и общая стоимость тоже должна быть меньше.
4. если вам по стоимости мерседеса станут продавать ланос - вы будете покупать такой автомобиль? это к тому что качество электроснабжения - перебои (которых у нас намного больше чем в ЕС - официальная статистика на счете за электричество), трудность с поиском крайнего в случае порчи бытовой техники, дикий разброс в напряжении и т.д. у нас и в германии - несколько разная и просить за это одинаковую цену по меньшей мере глупо.
Исходя из вышесказанного - почему тогда у нас и в ЕС цены должны быть одинаковыми?
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:11
Жалко що ніколи немає вкидів на тему піднімемо зарплату до рівня Норвегії і платитимемо тільки в Євро.
А тупо оргабимо ще, і т.д
Додано: Сер 30 січ, 2019 22:11
старая сказка про одинаковые цены, но в действительности не всё так просто... например почему бензин в США стоит дешевле чем в Украине?... или пример из Европы: в Германии до 30% частных домов для своего отопления использует солярку, которую домохозяйства покупают в 2 раза дешевле чем на обычных автозаправках, потому что это социально важный продукт и правительство в Германии работает на благо народа Германии, а не обслуживает интересы олигархов как это принято в Украине...
Андрей Золотарев о власти Порошенко: "Жлобы государств не строят"
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:52
Нет!.
Нам нужно оставаться самой Европейской страной!!
И дальше продолжать повышать тарифы!!! А румыны - то агенты кое-кого!!!
|