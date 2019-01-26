Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39

AlifeSoft написав: sena_2008atp написав: Allfesoft.

Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте. Allfesoft.Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.



Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.



Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты. Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.

1. следуя вашей кривой логике э.э. должна во всех странах ЕС стоить одинаково, но это не так. А почему?2. в стоимости э.э. для конечного потребителя заложены еще и зарплаты энергетиков, электриков и т.д. Т.к. у нас эти самые ЗП меньше, то стоимость э.э. должна быть меньше.3. в стоимость э.э. входит и стоимость генерации на АЭС и на ТЭС. т.к. в нашей стране доля АЭС больше и цена на её энергию меньше, то и общая стоимость тоже должна быть меньше.4. если вам по стоимости мерседеса станут продавать ланос - вы будете покупать такой автомобиль? это к тому что качество электроснабжения - перебои (которых у нас намного больше чем в ЕС - официальная статистика на счете за электричество), трудность с поиском крайнего в случае порчи бытовой техники, дикий разброс в напряжении и т.д. у нас и в германии - несколько разная и просить за это одинаковую цену по меньшей мере глупо.Исходя из вышесказанного - почему тогда у нас и в ЕС цены должны быть одинаковыми?