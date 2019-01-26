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Румунія "заморожує" тарифи на
газ і електрику до 2022 року

Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

Румунія "заморожує" тарифи на газ і електрику до 2022 року

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на газ і електроенергію для побутових споживачів Румунії будуть заморожені до 2022 року.

Дивися повний текст Румунія \"заморожує\" тарифи на газ і електрику до 2022 року.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:05

Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
https://www.segodnya.ua/world/europe/sk ... 60622.html
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:31

Allfesoft.
Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:18

  AlifeSoft написав:Только в Румынии Квт.ч 3.6 грн. Так что и у нас можно поднять до 3.5 грн и заморозить до 2022 года.
https://www.segodnya.ua/world/europe/sk ... 60622.html

Это неудачный пример. В Румынии одни из самых низких в ЕС цены на электроэнергию. Лучше ориентироваться на локомотив европейской экономики - Германию и поднять цену до 30 евроцентов (9,5 грн). И заморозить до 22 года! :mrgreen:

https://rusmoney.de/immobilien/article1 ... manii.html
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:23

  sena_2008atp написав:Allfesoft.
Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.


Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.

Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:39

  AlifeSoft написав:
  sena_2008atp написав:Allfesoft.
Делая такие сравнения надо сначала указать среднюю зарплату.Она у румынов в 2018г. составила 965евро.Теперь сравнивайте.


Пойдите в салон Мерседес и потребуйте чтобы вам посчитали разницу в средней зарплате и сделали соответствующую скидку. Думаю, менеджеры будут очень сильно ржать.

Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.

1. следуя вашей кривой логике э.э. должна во всех странах ЕС стоить одинаково, но это не так. А почему?
2. в стоимости э.э. для конечного потребителя заложены еще и зарплаты энергетиков, электриков и т.д. Т.к. у нас эти самые ЗП меньше, то стоимость э.э. должна быть меньше.
3. в стоимость э.э. входит и стоимость генерации на АЭС и на ТЭС. т.к. в нашей стране доля АЭС больше и цена на её энергию меньше, то и общая стоимость тоже должна быть меньше.
4. если вам по стоимости мерседеса станут продавать ланос - вы будете покупать такой автомобиль? это к тому что качество электроснабжения - перебои (которых у нас намного больше чем в ЕС - официальная статистика на счете за электричество), трудность с поиском крайнего в случае порчи бытовой техники, дикий разброс в напряжении и т.д. у нас и в германии - несколько разная и просить за это одинаковую цену по меньшей мере глупо.
Исходя из вышесказанного - почему тогда у нас и в ЕС цены должны быть одинаковыми?
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RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:11

Жалко що ніколи немає вкидів на тему піднімемо зарплату до рівня Норвегії і платитимемо тільки в Євро.
А тупо оргабимо ще, і т.д
Дикий не Дикий
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 22:11

  AlifeSoft написав:Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.

старая сказка про одинаковые цены, но в действительности не всё так просто... например почему бензин в США стоит дешевле чем в Украине?... или пример из Европы: в Германии до 30% частных домов для своего отопления использует солярку, которую домохозяйства покупают в 2 раза дешевле чем на обычных автозаправках, потому что это социально важный продукт и правительство в Германии работает на благо народа Германии, а не обслуживает интересы олигархов как это принято в Украине...
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Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 23:52

Нет!.
Нам нужно оставаться самой Европейской страной!!
И дальше продолжать повышать тарифы!!! А румыны - то агенты кое-кого!!!
:mrgreen:
Alex2007
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 01:54

  Тракторист написав:
  AlifeSoft написав:Энергоносители, даже тот же уран в топливных сборках, давно продаются на международном рынке и не зависят от заплаты.

старая сказка про одинаковые цены, но в действительности не всё так просто... например почему бензин в США стоит дешевле чем в Украине?... или пример из Европы: в Германии до 30% частных домов для своего отопления использует солярку, которую домохозяйства покупают в 2 раза дешевле чем на обычных автозаправках, потому что это социально важный продукт и правительство в Германии работает на благо народа Германии, а не обслуживает интересы олигархов как это принято в Украине...


Ви хоч уявляєте до чого солярка приводить? В Польщі все на мазуті,вугіллі і страшний смог в Варшаві,Катовіцах. Треба не туда дивится ,а в зелену енергетику переходити.
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