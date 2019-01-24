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Порошенко назвав 5 пріоритетів,
які привернуть мільярдні...

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, ці п'ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх українській економіці.

Дивися повний текст Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06

К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.

И да, мы станем кормильцами нации.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:10

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:16

  Dear_Sir написав:Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.


Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
AlifeSoft
 
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