Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...

Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06

К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.



И да, мы станем кормильцами нации.