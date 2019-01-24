За його словами, ці п'ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх українській економіці.
Дивися повний текст Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції в Україну.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06
Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції в Україну.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06
К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.
И да, мы станем кормильцами нации.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:10
Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні
Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.
Додано: Сер 30 січ, 2019 00:16
Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
Додано: Сер 30 січ, 2019 05:55
Да ладно вам, мы же знаем что он имел в виду Мрию, АН и вертолетные двигатели Мотор Сичи, а не шайтан-авиамодели с веб камерой и GPS.
Додано: Сер 30 січ, 2019 06:37
Все 3 предложения ни о чем, как и все речи его кумира.
Сколько, где и каких беспилотников делает Украина. В сравнении, например, с Израилем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Сер 30 січ, 2019 06:38
Налоги заплатил, кормилец? Или все в слепом трасте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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