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Порошенко назвав 5 пріоритетів,
які привернуть мільярдні...

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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  #12>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...

Пропонуємо до обговорення:
За його словами, ці п'ять стратегічних пріоритетів дадуть потужний поштовх українській економіці.

Дивися повний текст Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні інвестиції в Україну.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:06

К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.

И да, мы станем кормильцами нации.
AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:10

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 00:16

  Dear_Sir написав:Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.


Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.
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AlifeSoft
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 05:55

  AlifeSoft написав:
  Dear_Sir написав:Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.


Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.



Да ладно вам, мы же знаем что он имел в виду Мрию, АН и вертолетные двигатели Мотор Сичи, а не шайтан-авиамодели с веб камерой и GPS.
Dear_Sir
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 06:37

  AlifeSoft написав:
Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.


Все 3 предложения ни о чем, как и все речи его кумира.
Сколько, где и каких беспилотников делает Украина. В сравнении, например, с Израилем
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 06:38

  AlifeSoft написав:К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор,
И да, мы станем кормильцами нации.

Налоги заплатил, кормилец? Или все в слепом трасте?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:43

  shapo написав:
  AlifeSoft написав:К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор,
И да, мы станем кормильцами нации.

Налоги заплатил, кормилец? Или все в слепом трасте?

Звісно що заплатив, і побільше ніж пересічний українець. Плюс завів в страну валюту, а одне робоче місце в IT створює додаткових 3-4 робочих місця в інших областях.
Sergius
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:44

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

  AlifeSoft написав:Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников.

Вот теперь точно будут гонять по безвизу в Уругвай на беспилотниках...
tigr-uu
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:11

  AlifeSoft написав:
  Dear_Sir написав:Наркоман какой-то. Традицонно сильное авиастроение не построило ни единого самолета с 2015. Силу копит, наверное, готовится к рывку.


Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.

Да. Авиамоделорование у нас в корнях. Остались все таки знания из дворцов Юных Техников.
p_a_l
 
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