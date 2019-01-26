Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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влажные мечты про "самоучек" рванувшихся в АйТи и наивно полагающих, что они "ылита", давно уже разбиваются о реалии жизни https://www.unian.net/science/2230299-v ... mesta.html это не новость - развитие ИИ отсеет больше половины "кодеров", которые в большинстве своем занимаются всякой чепухой: игрушки, контент, сайты, БД и т.д. востребоваными останутся прикладные специальности, как правило, заточенные на производство и станкостроение. А тут у нас беда - технологичного продукта не производим.