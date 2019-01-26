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Порошенко назвав 5 пріоритетів,
які привернуть мільярдні...

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:13

  Sergius написав:
  shapo написав:
  AlifeSoft написав:К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор,
И да, мы станем кормильцами нации.

Налоги заплатил, кормилец? Или все в слепом трасте?

Звісно що заплатив, і побільше ніж пересічний українець. Плюс завів в страну валюту, а одне робоче місце в IT створює додаткових 3-4 робочих місця в інших областях.

Это какие? Кухарка, уборщица. Еще кто? А, тот кто в магаз за пивком бегает.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:36

І що ти як президент зробив у цьому напрямку?
Про яку логістику мова? Сьогодні їхав на роботу, асфальту нема в Києві.
На пару з Кличком займаєтесь ніх***нєдєланьєм.

Збирайте хлопці чемодани.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:05

  AlifeSoft написав:К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.
И да, мы станем кормильцами нации.

В Україні, при правильному підході, жодна галузь не зможе навіть близько наблизитись до аграрного сектору. Тому - не фантазуй.
jeugen
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:06

  Rainbow написав:І що ти як президент зробив у цьому напрямку?
Про яку логістику мова? Сьогодні їхав на роботу, асфальту нема в Києві.
На пару з Кличком займаєтесь ніх***нєдєланьєм.

Збирайте хлопці чемодани.

Можна подумати - в 2013-му був асфальт? В 2013-му я кожен місяць колеса прокатував.
jeugen
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  #<12
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