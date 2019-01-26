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Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:13
Sergius написав: shapo написав: AlifeSoft написав:
К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор,
И да, мы станем кормильцами нации.
Налоги заплатил, кормилец? Или все в слепом трасте?
Звісно що заплатив, і побільше ніж пересічний українець. Плюс завів в страну валюту, а одне робоче місце в IT створює додаткових 3-4 робочих місця в інших областях.
Это какие? Кухарка, уборщица. Еще кто? А, тот кто в магаз за пивком бегает.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 10:36
І що ти як президент зробив у цьому напрямку?
Про яку логістику мова? Сьогодні їхав на роботу, асфальту нема в Києві.
На пару з Кличком займаєтесь ніх***нєдєланьєм.
Збирайте хлопці чемодани.
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Rainbow
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:05
AlifeSoft написав:
К 2025-му IT по объему экспортной выручки обгонит аграрный сектор, так как агарному сектору некуда расширятся, в то же время у IT точка насыщения может наступить при росте украинской IT индустрии минимум в 100 раз.
И да, мы станем кормильцами нации.
В Україні, при правильному підході, жодна галузь не зможе навіть близько наблизитись до аграрного сектору. Тому - не фантазуй.
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jeugen
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:06
Rainbow написав:
І що ти як президент зробив у цьому напрямку?
Про яку логістику мова? Сьогодні їхав на роботу, асфальту нема в Києві.
На пару з Кличком займаєтесь ніх***нєдєланьєм.
Збирайте хлопці чемодани.
Можна подумати - в 2013-му був асфальт? В 2013-му я кожен місяць колеса прокатував.
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jeugen
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:15
И чем же Вы ....... нанимались и занимаетесь сейчас?почему, если это так важно этим не занимались??? "Родной" Вы наш!
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сова
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:22
jeugen написав: Rainbow написав:
І що ти як президент зробив у цьому напрямку?
Про яку логістику мова? Сьогодні їхав на роботу, асфальту нема в Києві.
На пару з Кличком займаєтесь ніх***нєдєланьєм.
Збирайте хлопці чемодани.
Можна подумати - в 2013-му був асфальт? В 2013-му я кожен місяць колеса прокатував.
Легітимний проклав Варшавку, при ньому Дарницький міст відкрили, нові станції метро, Здолбунівську, дорога на Вишгород perfect.
А що зараз маємо? 6 років обіцянок покращення.
Налоховик в Києві отримує і приватизує службову хатинку за 6 000 000 грн і це нормально! Нормально? я не знаю..
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Rainbow
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:28
Rainbow написав:
А що зараз маємо? 6 років обіцянок покращення.
Налоховик в Києві отримує і приватизує службову хатинку за 6 000 000 грн і це нормально! Нормально? я не знаю..
Якщо про легітимного - то дорога не до Вижгорода, а до Петрівців. Вижгород - так, по дорозі попався. Особисто легітимний навіть лопату в руки не брав для вкладання асфальту.
Що до квартир - то при легітимному - всі квартири, які виділялися дипутатам для тимчасового проживання на час виконання своїх обов*язків - по завершенні терміну передавалися у власність на безоплатній, для держави, основі.
Порахуйте - 450 квартир/5 років, де кожна не менше 60 000 долл - це буде більше 6 000 000грн на сьогодні? Ну це так. А в принципі, за таку приватизацію - цьому товаришу треба руки повідрубувати.
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jeugen
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:31
Sergius написав:
одне робоче місце в IT створює додаткових 3-4 робочих місця в інших областях.
Сміявсь
Прокремлевский тролль.
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Дваждыдвашник
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Додано: Сер 30 січ, 2019 12:55
jeugen
Тут нема про що говорити, позитиву за 5 років нема.
Населення на 10 млн зменшилось, депутатів як було так і лишилось 450 і це в час війни.
Петя навіть мізинця не приклав, навіть не заікнувся, щоб трохи розігнати те стадо, хоча міг і не раз.
Єдина надія на НОВОГО президента, який до виборів тих чудаків встигне показати роботу і зменшити їх чисельність у новій Раді, а не тій шо є Зраді.
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Rainbow
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Додано: Сер 30 січ, 2019 13:19
Dear_Sir написав:
Да ладно вам, мы же знаем что он имел в виду Мрию, АН и вертолетные двигатели Мотор Сичи, а не шайтан-авиамодели с веб камерой и GPS.
Доллар - это всегда доллар, не важно за что он получен: за беспилотник за 1 тыс$ или вертолет за 1 млн$.
In Death we trust (c) Carlos Castaneda
С полным ртом путинских экскрементов тяжело распробовать оттенки шоколадного вкуса.
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AlifeSoft
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