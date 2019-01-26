RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав 5 пріоритетів,
які привернуть мільярдні...

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:20

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

  Rainbow написав:Єдина надія на НОВОГО президента, який до виборів тих чудаків встигне показати роботу і зменшити їх чисельність у новій Раді, а не тій шо є Зраді.

Кучма фореве енд еве.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6807
З нами з: 01.08.15
Подякував: 840 раз.
Подякували: 1011 раз.
 
Профіль
  #<123
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: yama і 15 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України 1, 2
R2 » Сер 30 січ, 2019 08:40
17 460
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 13:18
fokus
Порошенко розповів, скільки заводів в Україні збудовано... 1 ... 14, 15, 16
R2 » Сер 23 січ, 2019 12:11
152 8143
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 січ, 2019 22:39
ЛАД
Омелян назвав, коли збудують аеропорт між Дніпром та...
R2 » П'ят 25 січ, 2019 21:06
4 291
Переглянути останнє повідомлення
Суб 26 січ, 2019 15:52
sumy4

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron