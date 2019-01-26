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Порошенко назвав 5 пріоритетів,
які привернуть мільярдні...

Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:20

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

  Rainbow написав:Єдина надія на НОВОГО президента, який до виборів тих чудаків встигне показати роботу і зменшити їх чисельність у новій Раді, а не тій шо є Зраді.

Кучма фореве енд еве.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:58

Это типа "жити по новому"-2?

Я че-то списка приоритетов не увидел.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:44

M-A-X, это типа список за всё хорошее, против всего плохого.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
RomanTik
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:48

Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні

Он отметил, что Украина “должна сделать ставку на высокотехнологичные отрасли с высокой добавленной стоимостью” и подчеркнул, что “традиционно в Украине сильными были и авиастроение, космическая отрасль, судостроение, военно-промышленный комплекс”.

  AlifeSoft написав:Украина далеко продвинулась в производстве беспилотников. Пока она еще отстаёт от ведущих экономик мира, но уже близко. Так что в коммерческом микро-авиастроении успехи значительны.


Если приведете еще и примеры значительных успехов Украины в остальных микро: микро-космической отрасли, микро-судостроении, микро-ВПК, порадуемся вместе с вами.
yanyura
 
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1
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:08

Основой "привлечения инвестиций" во всём мире было благосостояние населения, его количество(как размер рынка), наличие твёрдой валюты, благоприятный налоговый климат, существование развитой системы транспорта, коммунальный рай, понятные Законы, остутствие коррупции, регламентированные таможенные правила, энергетическая база, наличие природных ресурсов, ......

- Наверное это я не той школы. :shock:
- Или не на то Государство работаю. :shock:
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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