Кучма фореве енд еве.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:20
Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні
Кучма фореве енд еве.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Додано: Сер 30 січ, 2019 14:58
Это типа "жити по новому"-2?
Я че-то списка приоритетов не увидел.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:44
M-A-X, это типа список за всё хорошее, против всего плохого.
В полном игноре: Win32, Tip Top, Sommer, BIGor, bolex, locustsucol, mdonatiendesade, stravapol, budivelnik, otg, tvagel, Contortum, myshapiton, Xirss, Runner, Surfer, Pegasmaster, trololo, laa1999
Додано: Сер 30 січ, 2019 15:48
Re: Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні
Если приведете еще и примеры значительных успехов Украины в остальных микро: микро-космической отрасли, микро-судостроении, микро-ВПК, порадуемся вместе с вами.
Додано: Сер 30 січ, 2019 16:08
Основой "привлечения инвестиций" во всём мире было благосостояние населения, его количество(как размер рынка), наличие твёрдой валюты, благоприятный налоговый климат, существование развитой системы транспорта, коммунальный рай, понятные Законы, остутствие коррупции, регламентированные таможенные правила, энергетическая база, наличие природных ресурсов, ......
- Наверное это я не той школы.
- Или не на то Государство работаю.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Чет 31 січ, 2019 06:18
Тоже верно. Или $2 за самолетик, вырезанный из дерева. Тоже можно "традиционно сильным авиастроением называть".
|