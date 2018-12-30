Президент Італії Серджо Маттарелла підписав закон про зниження пенсійного віку та впровадження «базового доходу» для бідних.
Дивися повний текст В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий дохід» для бідних.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:39
В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий...
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Дивися повний текст В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий дохід» для бідних.
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:39
От би у нас липових "субсидіантів" почали садити на 6 років, мабуть чверть країни довелося б посадити!
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