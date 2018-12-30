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В Італії знижують пенсійний вік
і запроваджують «базовий...

В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:39

В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Італії Серджо Маттарелла підписав закон про зниження пенсійного віку та впровадження «базового доходу» для бідних.

Дивися повний текст В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий дохід» для бідних.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:39

От би у нас липових "субсидіантів" почали садити на 6 років, мабуть чверть країни довелося б посадити!
andriyzhagun
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 15:30

A може краще робити ліпші умови праці, щоб не було потреби у субсидіях і нікого не треба буде саджати за грати? А може краще і в Україні ввести базовий дохід у таку саму суму?
olegpm16
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 19:44

Re: В Італії знижують пенсійний вік і запроваджують «базовий

  olegpm16 написав:А може краще і в Україні ввести базовий дохід у таку саму суму?

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Faceless
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