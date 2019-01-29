Єдиним шляхом для українців зберегти незалежність України є стати великою європейською державою щасливих людей.
Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40
Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.
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