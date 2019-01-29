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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Пропонуємо до обговорення:
Єдиним шляхом для українців зберегти незалежність України є стати великою європейською державою щасливих людей.

Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40

Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.
Sergius
 
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