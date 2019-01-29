Єдиним шляхом для українців зберегти незалежність України є стати великою європейською державою щасливих людей.
Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40
Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40
Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.
Додано: Сер 30 січ, 2019 08:55
Песня вспомнилась как прочел :
"Выбери, меня, выбери меня,
Птица счастья, завтрашнего дня"
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:23
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:25
вот оно как: мы беднейшая и счастливейшая страна Европы. Если вы согласны с данным статусом, голосуйте, - и все будет так же, даже увеличим экстремумы данных функций
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:31
Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї
От просто цікаво - ну не подобається категорично Порошенко . Чому у відповідь не пропонується свій варіант майбутнього президента ? А так просто нагадує відому байку про слона і собачку ...
Додано: Сер 30 січ, 2019 09:42
Можно много и долго почему. Но начнем с того что на поверхности. Ваш протеже нарушает законы, этого достаточно ? Ну хотябы то что он свою предвыборную агитацию начал за долго до регистрации. Это так первое что под руку попалось. Мелочь это или нет, не важно, есть факт.
Да и успехи собствено какие, бла-бла-бла ?
Я вам про другую басню "вы как не садитесь все в музыканты не годитесь", и это касательно всех кандидатов.
В нашем болоте наверх всплывает исключительно ...
Додано: Сер 30 січ, 2019 10:10
Конкретно здесь,- потому что модератор удалит сообщение. А в общем Янукович - ПОСЛЕДНИЙ демократичной избранный президент Украины.
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