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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Пропонуємо до обговорення:
Єдиним шляхом для українців зберегти незалежність України є стати великою європейською державою щасливих людей.

Дивися повний текст Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 08:40

Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.
Sergius
 
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Песня вспомнилась как прочел :

"Выбери, меня, выбери меня,
Птица счастья, завтрашнего дня" :)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:23

  Sergius написав:Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.

Тада поэтому реалистично пообещал вскорости всех настолько осчастливить что самая нищая страна европы вдруг станет супердержавой.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:25

вот оно как: мы беднейшая и счастливейшая страна Европы. Если вы согласны с данным статусом, голосуйте, - и все будет так же, даже увеличим экстремумы данных функций
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:31

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

От просто цікаво - ну не подобається категорично Порошенко . Чому у відповідь не пропонується свій варіант майбутнього президента ? А так просто нагадує відому байку про слона і собачку ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 09:42

  Puente написав:От просто цікаво - ну не подобається категорично Порошенко . Чому у відповідь не пропонується свій варіант майбутнього президента ? А так просто нагадує відому байку про слона і собачку ...


Можно много и долго почему. Но начнем с того что на поверхности. Ваш протеже нарушает законы, этого достаточно ? Ну хотябы то что он свою предвыборную агитацию начал за долго до регистрации. Это так первое что под руку попалось. Мелочь это или нет, не важно, есть факт.


Да и успехи собствено какие, бла-бла-бла ?

Я вам про другую басню "вы как не садитесь все в музыканты не годитесь", и это касательно всех кандидатов.
В нашем болоте наверх всплывает исключительно ... ;)
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 10:10

  Puente написав:От просто цікаво - ну не подобається категорично Порошенко . Чому у відповідь не пропонується свій варіант майбутнього президента ? А так просто нагадує відому байку про слона і собачку ...
Конкретно здесь,- потому что модератор удалит сообщение. А в общем Янукович - ПОСЛЕДНИЙ демократичной избранный президент Украины.
tatarinov09101985
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