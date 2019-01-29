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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:03

  Sergius написав:Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.


Лизнул зачотно! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:17

  Rainbow написав:vitali_kalinin
Не знаю як воно буде, але так як є це провал.
Тому, Зеленський з його програмою мені імпонує :)


То что я нашел по Зеленскому больше похоже на набор лозунгов, а не программу. Увы но уже давно никто из жаждущих наверх нормальными программами не заморачиваются. А злободневные вопросы вообще обходят стороной.

Мне как избирателю интересна не только стратегия но и тактика и естественно сроки. А то как всегда, будет лучше, но потом и куча "почему" не случилось :)

И думаю выиграет Порошенко, вопервых задействованы недетские ресурсы, во вторых народ уже просто боится чего то нового, по принципу как бы не хуже.
Igorten
 
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