Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Лизнул зачотно!
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Сер 30 січ, 2019 11:03
Додано: Сер 30 січ, 2019 11:17
То что я нашел по Зеленскому больше похоже на набор лозунгов, а не программу. Увы но уже давно никто из жаждущих наверх нормальными программами не заморачиваются. А злободневные вопросы вообще обходят стороной.
Мне как избирателю интересна не только стратегия но и тактика и естественно сроки. А то как всегда, будет лучше, но потом и куча "почему" не случилось
И думаю выиграет Порошенко, вопервых задействованы недетские ресурсы, во вторых народ уже просто боится чего то нового, по принципу как бы не хуже.
И забыл сказать, новых революций не будет. США все устраивает, а Россия сама обгадилась. Так что затягиваем пояса, толи еще будет.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:46
Igorten Прогиб зачётный.
Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....
а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт :)
Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59
"Прогиб" это ваши фантазии, я пишу свои мысли и Порох меня ну никак не устраивает, "почему" могу тут трактат написать но зачем, главное это то, что он убил надежду. Но и другие меня ну никак не устраивают. У Зеленского есть одно главное отличие он таки действительно новый и не успел обгадиться. Но согласитесь этого маловато будет для осознанного выбора, а не по принципу "нравится" не "нравится". Как когда то, лет 20 назад, спросил у знакомой, ты почему за такого то проголосовала, а она - он симпатичный
С Порошенко, это как с рекламой, Вам по телевизору показывают месяц скажем порошок для стирки, вы приходите в магазин, нихрена в них не понимаете, но тут знакомая упаковка и покупаете. Так и с ним, не зря же его лицо уже год с бигбордов не слезает.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 30 січ, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:06
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09
Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї
Да отсохнет рука того кто нужное удаляет, а ненужное оставляет. Да пусть его задница прыщами покроется, если еще хоть раз он позволит опять это сделать.
И потом не говорите что это я виновен в ваших прыщах на заднем месте.
Додано: Сер 30 січ, 2019 13:18
Не понаслышке? В семье кто то бедствует у бедолаги?
А вот тут верю однозначно Думаю даже о настроении не совсем молодых, 53-летних, ему хорошо известно
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