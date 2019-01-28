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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:03

  Sergius написав:Порошенко - єдиний кандидат, хто може протистояти відвертій брехухі та популістці Тимошенко.


Лизнул зачотно! :D
warlamp
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 11:17

  Rainbow написав:vitali_kalinin
Не знаю як воно буде, але так як є це провал.
Тому, Зеленський з його програмою мені імпонує :)


То что я нашел по Зеленскому больше похоже на набор лозунгов, а не программу. Увы но уже давно никто из жаждущих наверх нормальными программами не заморачиваются. А злободневные вопросы вообще обходят стороной.

Мне как избирателю интересна не только стратегия но и тактика и естественно сроки. А то как всегда, будет лучше, но потом и куча "почему" не случилось :)

И думаю выиграет Порошенко, вопервых задействованы недетские ресурсы, во вторых народ уже просто боится чего то нового, по принципу как бы не хуже.

И забыл сказать, новых революций не будет. США все устраивает, а Россия сама обгадилась. Так что затягиваем пояса, толи еще будет.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:46

Igorten Прогиб зачётный.
Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....
а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт :)
Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....

Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

  anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный.
Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....
а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт :)
Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....

Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.


"Прогиб" это ваши фантазии, я пишу свои мысли и Порох меня ну никак не устраивает, "почему" могу тут трактат написать но зачем, главное это то, что он убил надежду. Но и другие меня ну никак не устраивают. У Зеленского есть одно главное отличие он таки действительно новый и не успел обгадиться. Но согласитесь этого маловато будет для осознанного выбора, а не по принципу "нравится" не "нравится". Как когда то, лет 20 назад, спросил у знакомой, ты почему за такого то проголосовала, а она - он симпатичный :)

С Порошенко, это как с рекламой, Вам по телевизору показывают месяц скажем порошок для стирки, вы приходите в магазин, нихрена в них не понимаете, но тут знакомая упаковка и покупаете. Так и с ним, не зря же его лицо уже год с бигбордов не слезает.
Востаннє редагувалось Igorten в Сер 30 січ, 2019 13:05, всього редагувалось 1 раз.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:03

Igorten
Сочувствую. У меня надежда есть)
anton_gms
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:06

  anton_gms написав:Igorten
Сочувствую. У меня надежда есть)

Я вам завидую, и желаю что бы она оправдалась ;)
Igorten
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:09

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

Да отсохнет рука того кто нужное удаляет, а ненужное оставляет. Да пусть его задница прыщами покроется, если еще хоть раз он позволит опять это сделать.
И потом не говорите что это я виновен в ваших прыщах на заднем месте.
p_a_l
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:18

Президент заверил, что “не понаслышке” знает о проблемах, о низких доходах учителей и врачей, других работников бюджетной сферы, пенсионеров, знает, что миллионы украинцев с тревогой думают о настоящем и не уверены в дне завтрашнем.
Не понаслышке? В семье кто то бедствует у бедолаги? :mrgreen:
Также глава государства сказал, что ему “хорошо известно” и о настроении молодых людей, которые уезжают на учебу или на работу за границу.
А вот тут верю однозначно :D Думаю даже о настроении не совсем молодых, 53-летних, ему хорошо известно :mrgreen:
fokus
 
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