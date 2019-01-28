Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Сер 30 січ, 2019 12:59

anton_gms написав: Igorten Прогиб зачётный.

Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....

а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт

Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....



Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт. Igorten Прогиб зачётный.Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонтВорьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.

"Прогиб" это ваши фантазии, я пишу свои мысли и Порох меня ну никак не устраивает, "почему" могу тут трактат написать но зачем, главное это то, что он убил надежду. Но и другие меня ну никак не устраивают. У Зеленского есть одно главное отличие он таки действительно новый и не успел обгадиться. Но согласитесь этого маловато будет для осознанного выбора, а не по принципу "нравится" не "нравится". Как когда то, лет 20 назад, спросил у знакомой, ты почему за такого то проголосовала, а она - он симпатичныйС Порошенко, это как с рекламой, Вам по телевизору показывают месяц скажем порошок для стирки, вы приходите в магазин, нихрена в них не понимаете, но тут знакомая упаковка и покупаете. Так и с ним, не зря же его лицо уже год с бигбордов не слезает.