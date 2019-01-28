Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

zaton написав:

Фігня у тому, запропонувати замість існуючого нема кого, бо вони всі однакові. Що та Юля, що Петя, що Вова.Що пропонує існуючий? Купу лозунгів. Ніяких економічних перемог фактично немає. Оті біля 300 ніби-то заводів, що відкрилися, то треба ще дивитися, що то за заводи, які там умови праці, яка зарплатня, які технології. І список різко скоротиться. Я знаю, про що пишу.Натомість існуючий пропонує купу гуманітарних/духовних лозунгів, типу віра, мова. Але усі, сподіваюся, розуміють, що бог нікому нічого ще не зробив. Так, томос, усе таке, відхід від моск патріархату, але ж одночасно іде хвиля загону лехторату у церкву. Типу, ти сподівайся, молися, у нас томов, своя церква, буде тобі добре, а поки грошей немає. Оце лякає, ото заганяння у церкву.Я чомусь думаю, що ота шуміха з Вовою на плюсах 31го грудня була не даремна. Хто дивився привітання президента? Воно ж було як ніколи ніяке, ніачом. Прозвучала дата 15е грудня. Тобто якби не та дата, то взагали президентові не було про що говорити. А так, з"явився Вова, наробив купу галасу, усі пересічні і так дивилися плюси, на це і було розраховано. А так, поки ми вже навіть не аграрною країною стаємо, а такою собі буферною зоною між Росією та притулком для мігрантів. Якось так...