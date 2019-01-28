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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:49

  Rainbow написав:vitali_kalinin
Не знаю як воно буде, але так як є це провал.
Тому, Зеленський з його програмою мені імпонує :)

Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.
vitali_kalinin
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 13:55

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  vitali_kalinin написав:Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.

Вам треба нік змінити на "опариш", раз пододобається жити в теплому і м'якому. ;)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:16

  p_a_l написав:
  zaton написав:Puente
Фігня у тому, запропонувати замість існуючого нема кого, бо вони всі однакові. Що та Юля, що Петя, що Вова.
Що пропонує існуючий? Купу лозунгів. Ніяких економічних перемог фактично немає. Оті біля 300 ніби-то заводів, що відкрилися, то треба ще дивитися, що то за заводи, які там умови праці, яка зарплатня, які технології. І список різко скоротиться. Я знаю, про що пишу.
Натомість існуючий пропонує купу гуманітарних/духовних лозунгів, типу віра, мова. Але усі, сподіваюся, розуміють, що бог нікому нічого ще не зробив. Так, томос, усе таке, відхід від моск патріархату, але ж одночасно іде хвиля загону лехторату у церкву. Типу, ти сподівайся, молися, у нас томов, своя церква, буде тобі добре, а поки грошей немає. Оце лякає, ото заганяння у церкву.
Я чомусь думаю, що ота шуміха з Вовою на плюсах 31го грудня була не даремна. Хто дивився привітання президента? Воно ж було як ніколи ніяке, ніачом. Прозвучала дата 15е грудня. Тобто якби не та дата, то взагали президентові не було про що говорити. А так, з"явився Вова, наробив купу галасу, усі пересічні і так дивилися плюси, на це і було розраховано. А так, поки ми вже навіть не аграрною країною стаємо, а такою собі буферною зоною між Росією та притулком для мігрантів. Якось так...

Правильно пишите.
Интересно, а Коломойскому есть разница кто будет Вова или Юля? Или для него без разницы,он и там и там в плюсах?

По этому поводу он сделал зачётный шаг - опубликовал выдержки доступные для населения.
Целая рубрика с подпиской. :D
https://www.youtube.com/watch?v=5fzNorM9SbM
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:37

  lapay написав:
  vitali_kalinin написав:Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.

Вам треба нік змінити на "опариш", раз пододобається жити в теплому і м'якому. ;)

Сублемация она такая. Да? Тыж любишь не только жить в теплом, мягком и обязательно ПАХУЧЕМ, но и усердно добываешь его языком из соевой ж***? А завтра начнешь тоже самое делать для измученной климактерическими спазмами прямой кишки.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Сер 30 січ, 2019 14:43, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:39

О независимости на майдане почему-то не думали.
Вот и попали в зависимость от Европы и США.
Не кормите троллей:
BIGor, bolex, budivelnik, captainw, chipmunk, komp, lapay, locustsucol, mdonatiendesade, myshapiton, prdoon1, Sommer, stravapol, Surfer, Tip Top, Win32, Первый, Подолянин
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 14:40

  M-A-X написав:О независимости на майдане почему-то не думали.
Вот и попали в зависимость от Европы и США.

Думали. Именнно этого они и хотели. Ну из тех кто там вообще был в состоянии думать.
vitali_kalinin
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