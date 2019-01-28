Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Rainbow написав:vitali_kalinin Не знаю як воно буде, але так як є це провал. Тому, Зеленський з його програмою мені імпонує
Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.
vitali_kalinin написав:Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.
Вам треба нік змінити на "опариш", раз пододобається жити в теплому і м'якому.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zaton написав:Puente Фігня у тому, запропонувати замість існуючого нема кого, бо вони всі однакові. Що та Юля, що Петя, що Вова. Що пропонує існуючий? Купу лозунгів. Ніяких економічних перемог фактично немає. Оті біля 300 ніби-то заводів, що відкрилися, то треба ще дивитися, що то за заводи, які там умови праці, яка зарплатня, які технології. І список різко скоротиться. Я знаю, про що пишу. Натомість існуючий пропонує купу гуманітарних/духовних лозунгів, типу віра, мова. Але усі, сподіваюся, розуміють, що бог нікому нічого ще не зробив. Так, томос, усе таке, відхід від моск патріархату, але ж одночасно іде хвиля загону лехторату у церкву. Типу, ти сподівайся, молися, у нас томов, своя церква, буде тобі добре, а поки грошей немає. Оце лякає, ото заганяння у церкву. Я чомусь думаю, що ота шуміха з Вовою на плюсах 31го грудня була не даремна. Хто дивився привітання президента? Воно ж було як ніколи ніяке, ніачом. Прозвучала дата 15е грудня. Тобто якби не та дата, то взагали президентові не було про що говорити. А так, з"явився Вова, наробив купу галасу, усі пересічні і так дивилися плюси, на це і було розраховано. А так, поки ми вже навіть не аграрною країною стаємо, а такою собі буферною зоною між Росією та притулком для мігрантів. Якось так...
Правильно пишите. Интересно, а Коломойскому есть разница кто будет Вова или Юля? Или для него без разницы,он и там и там в плюсах?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
vitali_kalinin написав:Страна профессиональных ходоков по граблям. Одно могу гарантировать точно нового президента к концу его каденции вы будете ненавидеть еще больше чем нынешнюю мерзкую загнаную в угол соевую крысу. Но из тех сортов говна которые вам предложат опять выберете самое пахучее.
Вам треба нік змінити на "опариш", раз пододобається жити в теплому і м'якому.
Сублемация она такая. Да? Тыж любишь не только жить в теплом, мягком и обязательно ПАХУЧЕМ, но и усердно добываешь его языком из соевой ж***? А завтра начнешь тоже самое делать для измученной климактерическими спазмами прямой кишки.
Востаннє редагувалось vitali_kalinin в Сер 30 січ, 2019 14:43, всього редагувалось 2 разів.