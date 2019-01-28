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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:51

  anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный.
Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....
а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт :)
Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....

Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.


Зеленский может и не лучший - он просто (пока) не из их тусовки.
Просто всем кто при власти УЖЕ БЫЛ не верит.
Появилось новое (в политике) лицо, да еще которое долгие годы с экрана критиковало все то, что народ ненавидит и якобы, в лице своих персонажей, убедившее в своей порядочности. В "квартальной" программе идет акцент на условный средний класс в диапазоне 25+ - 60- лет, младше - просто это не смотрят, старше - свидетели секты "белой с косой". Регулярные бравурные музыкальные номера на музыку незапятнавших себя идолов прошлого этого самого поколения (типа В.Высоцкого и В.Цоя) - цепляют.
Зеленскому ничего и не надо обещать, позиция "я хочу чтобы было так" - и честнее (дает понять, что этого вполне может и не быть) и практичнее - "я-же не обещал, что сделаю, я говорил, что хотел-бы чтобы так было" в случае невыполнения.
Понятно, что ему приписывают зависимость от Коломойского. И может даже так оно и есть. Но давайте себе признаемся - кто-бы ни победил на выборах, он будет или олигархом или человеком олигарха. Коломойский, как по мне - явно не худший представитель этой братии. Во-первых, по моему глубокому убеждению, не будь Коломойского, Украина имела-бы АТО (я все-же предпочитаю называть это словом ВОЙНА) в Днепропетровской области, за которой "легла"-бы Харьковская и большой вопрос - потянула-бы Украина войну на такой территории и не потянуло-бы все это, как снежный ком весь юго-восток. Если кто вдруг забыл - Коломойский один из первых (если не первый) начал создавать и финансировать добробаты, надеюсь все помнят то, печально знаменитое видео выхода из Илловайского котла? Сколько Приват-банк (тогда еще Коломойского) передал своих инкассаторских бронеавтомобилей? Кто еще из олигархов что-то подобное сделал? Почему бизнес Коломойского в рп отжали мгновенно, а бизнес пороха там существует (не скажу в каком именно виде сейчас) по сегодняшний день, и это не только пресловутая Липецкая фабрика, которая, по официальному отчету рошен, на середину 2016 года и с начала войны, только прибыли и только в Украину завела 72,6 млн долларов (это было преподнесено как "перемогамыздобулы" и "целых" 400 млн. грн перечислено в фонд обороны, причем не из конкретно этих денег, а вообще от рошен). Как человек, имеющий представления о бухгалерии, хотел-бы спросить (без надежды на ответ) - а сколько налогов в бюджет рп перечислено? А сколько рабочих мест обеспечено? А сколько осталось в офшорах? А ведь по декларации харанта в крыму еще и судоремонтный завод - как он справляется с бслуживанием кораблей ЧФ рп?
Во-вторых, у Коломойского большой зуб на нынешнего олигарха при власти и "торгового партнера" его - ахметова. В случае (если это таки правда и за Зеленским стоит Коломойский) победы Зеленского, надеюсь, порох будет искать "пятый угол". Уже только это хотелось-бы увидеть. С ахметовым пока не уверен, что сможет справиться. И станет-ли - ахметов умеет "договариваться", но Коломойский - один из самых сильных и порой обезбашенных конкурентов рыжего татарина.

Видя как реагирует на Зеленского весь политический истеблишмент, как ни на кого другого, я понимаю, что его боятся и боятся того, что он может поднять (а может и не поднять) бучу в их тихом, уютном и сытом болоте. И боятся они скорей всего не его, а Коломойского.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 15:54

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  anton_gms написав:Зеленский


Зеленский - не фигура!
к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением?


ЗЫ отдельным личностям и за бэтмена будет по-приколу проголосовать. :evil:
«Две вещи действительно бесконечны: Вселенная и человеческая глупость. Впрочем, насчет Вселенной я не уверен» (с) Эйнштейн
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:02

  Slon_Nosov написав:к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением?


Сериал Слуга народа - это предвыборная компания)))
А томос-тур и литургии в рабочее время - это есть что ?
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:13

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

Ніхто не знає , хто , що і як буде Зеленський - він така собі темна конячка . Що він в сфері Коломойського - напевно , але Коломойський зараз уже в сфері чи не ФБР ... Сидить же безвилізно в Ізраїлі .
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 16:14

Надо различать "предвыборную агитацию" и "рекламную кампанию". Популярно здесь:
генеральный директор Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" (КИУ) Алексей Кошель в комментарии Укринформу.

"С того дня, когда кандидат будет официально зарегистрирован как кандидат в Президенты Украины, то есть подаст свои документы в ЦИК, получит удостоверение кандидата в президенты, на него будет распространяться действие действующего законодательства. То есть, к сожалению, до тех пор, пока кандидат официально не зарегистрирован, несмотря на то, что он либо его политическая сила сделали заявление о намерениях принять участие в избирательной кампании, до того времени действие действующего законодательства на него не распространяется ", - отметил он .
...
В то же время директор КИУ заметил, что до тех пор, пока потенциальный кандидат на пост главы государства официально не зарегистрирован, он не должен отчитываться о потраченных средствах, в частности на рекламную кампанию, в ЦИК и НАПК. В этом контексте Кошель выразил мнение, что многие потенциальные кандидаты будут подавать документы в ЦИК в феврале, чтобы иметь свободный от обязательной отчетности месяц на рекламную кампанию, которая по факту является предвыборной агитацией.

https://www.ukrinform.ru/rubric-electio ... taciu.html
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