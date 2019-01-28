Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Сер 30 січ, 2019 15:51

anton_gms написав: Igorten Прогиб зачётный.

Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....

а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт

Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....



Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт. Igorten Прогиб зачётный.Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонтВорьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.

Зеленский может и не лучший - он просто (пока) не из их тусовки.Просто всем кто при власти УЖЕ БЫЛ не верит.Появилось новое (в политике) лицо, да еще которое долгие годы с экрана критиковало все то, что народ ненавидит и якобы, в лице своих персонажей, убедившее в своей порядочности. В "квартальной" программе идет акцент на условный средний класс в диапазоне 25+ - 60- лет, младше - просто это не смотрят, старше - свидетели секты "белой с косой". Регулярные бравурные музыкальные номера на музыку незапятнавших себя идолов прошлого этого самого поколения (типа В.Высоцкого и В.Цоя) - цепляют.Зеленскому ничего и не надо обещать, позиция "я хочу чтобы было так" - и честнее (дает понять, что этого вполне может и не быть) и практичнее - "я-же не обещал, что сделаю, я говорил, что хотел-бы чтобы так было" в случае невыполнения.Понятно, что ему приписывают зависимость от Коломойского. И может даже так оно и есть. Но давайте себе признаемся - кто-бы ни победил на выборах, он будет или олигархом или человеком олигарха. Коломойский, как по мне - явно не худший представитель этой братии. Во-первых, по моему глубокому убеждению, не будь Коломойского, Украина имела-бы АТО (я все-же предпочитаю называть это словом ВОЙНА) в Днепропетровской области, за которой "легла"-бы Харьковская и большой вопрос - потянула-бы Украина войну на такой территории и не потянуло-бы все это, как снежный ком весь юго-восток. Если кто вдруг забыл - Коломойский один из первых (если не первый) начал создавать и финансировать добробаты, надеюсь все помнят то, печально знаменитое видео выхода из Илловайского котла? Сколько Приват-банк (тогда еще Коломойского) передал своих инкассаторских бронеавтомобилей? Кто еще из олигархов что-то подобное сделал? Почему бизнес Коломойского в рп отжали мгновенно, а бизнес пороха там существует (не скажу в каком именно виде сейчас) по сегодняшний день, и это не только пресловутая Липецкая фабрика, которая, по официальному отчету рошен, на середину 2016 года и с начала войны, только прибыли и только в Украину завела 72,6 млн долларов (это было преподнесено как "перемогамыздобулы" и "целых" 400 млн. грн перечислено в фонд обороны, причем не из конкретно этих денег, а вообще от рошен). Как человек, имеющий представления о бухгалерии, хотел-бы спросить (без надежды на ответ) - а сколько налогов в бюджет рп перечислено? А сколько рабочих мест обеспечено? А сколько осталось в офшорах? А ведь по декларации харанта в крыму еще и судоремонтный завод - как он справляется с бслуживанием кораблей ЧФ рп?Во-вторых, у Коломойского большой зуб на нынешнего олигарха при власти и "торгового партнера" его - ахметова. В случае (если это таки правда и за Зеленским стоит Коломойский) победы Зеленского, надеюсь, порох будет искать "пятый угол". Уже только это хотелось-бы увидеть. С ахметовым пока не уверен, что сможет справиться. И станет-ли - ахметов умеет "договариваться", но Коломойский - один из самых сильных и порой обезбашенных конкурентов рыжего татарина.Видя как реагирует на Зеленского весь политический истеблишмент, как ни на кого другого, я понимаю, что его боятся и боятся того, что он может поднять (а может и не поднять) бучу в их тихом, уютном и сытом болоте. И боятся они скорей всего не его, а Коломойского.