Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Slon_Nosov написав:к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением?
А томос-тур и литургии в рабочее время - это есть что ?
Это предвыборная кампания в лик святых - канонизация
А если серьезно, то независимость государства измеряется не уровнем счастья, и тем более не европейскостью.
В мире существует по меньшей мере 140 суверенных не-европейских государств! Более того, союзные объединениия вроде ЕС априори не дают, а забирают независимость - участники союза делегируют органам его управления часть своих атрибутов суверенитета. Это в первую очередь отказ от национальной денежной единицы, отказ от пограничных и таможенных контролей, и также признание верховенства союзного права над национальным.
Независимость определяется в первую очередь способностью населения составить, принять и выполнять т.н. общественный договор, в рамках которого происходит делегирование функций представления и управления при признании авторитета представителей.
Эта способность была утрачена Украиной еще 15 лет назад в 2004-м, когда 2 агента иностранного влияния - Янукович и Ющенко - разделили и радикализировали общество таким образом, что победу любого из них не могло принять все общество
zРадио написав:Независимость определяется в первую очередь способностью населения составить, принять и выполнять т.н. общественный договор, в рамках которого происходит делегирование функций представления и управления при признании авторитета представителей.
Те, що написано на плакаті, і є Незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Для средневековых реакционеров - может быть Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.
Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.
А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).
Ми живемо не в США, і не в Ірландії, яка втратила ірландську мову. Ми живемо в Україні. Для нас оце, що на плакаті, і є Незалежність.
Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..
Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит (потому что во всем цивилизованном мире обеспечивает) гражданское общество и наука, а не язык обучения и молитвы во благо страны!
zРадио написав:Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..
Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит гражданское общество и наука, а не украиноязычное обучение и проповеди ПЦУ!
От більшість, на виборах, і проголосує, що для них важливіше - мова чи халява. Прикол в тому, що, кого б не вибрали, все одно буде виконувати гасло Армія!Мова!Віра!, навіть якщо обіцяє нездійснене, як дешевий газ чи боротьбу з корупцією.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
zРадио написав:Для средневековых реакционеров - может быть Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.
Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.
А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).
Ми живемо не в США, і не в Ірландії, яка втратила ірландську мову. Ми живемо в Україні. Для нас оце, що на плакаті, і є Незалежність.
Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..
Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит гражданское общество и наука, а не украиноязычное обучение в школах и проповеди ПЦУ!
Да не спорьте с ним. Это те-же "скрепы" только вид сбоку. Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні. Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.