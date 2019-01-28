RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345>
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:21

  freeze написав:
  Slon_Nosov написав:к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением?


А томос-тур и литургии в рабочее время - это есть что ?


Это предвыборная кампания в лик святых - канонизация :mrgreen:

А если серьезно, то независимость государства измеряется не уровнем счастья, и тем более не европейскостью.

В мире существует по меньшей мере 140 суверенных не-европейских государств! Более того, союзные объединениия вроде ЕС априори не дают, а забирают независимость - участники союза делегируют органам его управления часть своих атрибутов суверенитета. Это в первую очередь отказ от национальной денежной единицы, отказ от пограничных и таможенных контролей, и также признание верховенства союзного права над национальным.

Независимость определяется в первую очередь способностью населения составить, принять и выполнять т.н. общественный договор, в рамках которого происходит делегирование функций представления и управления при признании авторитета представителей.

Эта способность была утрачена Украиной еще 15 лет назад в 2004-м, когда 2 агента иностранного влияния - Янукович и Ющенко - разделили и радикализировали общество таким образом, что победу любого из них не могло принять все общество
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.05.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 18:33

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  zРадио написав:Независимость определяется в первую очередь способностью населения составить, принять и выполнять т.н. общественный договор, в рамках которого происходит делегирование функций представления и управления при признании авторитета представителей.

Зображення

Те, що написано на плакаті, і є Незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6829
З нами з: 01.08.15
Подякував: 842 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:00

lapay

Для средневековых реакционеров - может быть :mrgreen: Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.

Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.

А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).

В скобочках процент верующих.

1) Эстония (16%)
2) Швеция (17%)
3) Дания (19%)
4) Япония (24%)
5) Гонконг (24%)

А вот список самых религиозных стран - почувствуйте разницу:

1) Бангладеш (99%)
2) Нигер (99%)
3) Йемен (99%)
4) Индонезия (99%)
5) Малави (99%)

https://pikabu.ru/story/samyie_religioz ... ira_213552
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.05.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:07

  zРадио написав:lapay

Для средневековых реакционеров - может быть :mrgreen: Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.

Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.

А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).

В скобочках процент верующих.

1) Эстония (16%)
2) Швеция (17%)
3) Дания (19%)
4) Япония (24%)
5) Гонконг (24%)

А вот список самых религиозных стран - почувствуйте разницу:

1) Бангладеш (99%)
2) Нигер (99%)
3) Йемен (99%)
4) Индонезия (99%)
5) Малави (99%)

https://pikabu.ru/story/samyie_religioz ... ira_213552


Ну, что Вы такое пишите?
Там-же еще приписочка - "Мы пойдем другим путем" (Лен..., тьфу-ты, Порох!) :mrgreen:
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10

rjkz

Этим путем - угадал? :mrgreen:

Зображення
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.05.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:10

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  zРадио написав:Для средневековых реакционеров - может быть :mrgreen: Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.

Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.

А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).

Ми живемо не в США, і не в Ірландії, яка втратила ірландську мову. Ми живемо в Україні. Для нас оце, що на плакаті, і є Незалежність.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6829
З нами з: 01.08.15
Подякував: 842 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:16

  lapay написав:
  zРадио написав:Для средневековых реакционеров - может быть :mrgreen: Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.

Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.

А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).

Ми живемо не в США, і не в Ірландії, яка втратила ірландську мову. Ми живемо в Україні. Для нас оце, що на плакаті, і є Незалежність.


Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..

Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит (потому что во всем цивилизованном мире обеспечивает) гражданское общество и наука, а не язык обучения и молитвы во благо страны!
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1069
З нами з: 02.05.18
Подякував: 122 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
2
3
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:22

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

  zРадио написав:Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..

Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит гражданское общество и наука, а не украиноязычное обучение и проповеди ПЦУ!

От більшість, на виборах, і проголосує, що для них важливіше - мова чи халява. Прикол в тому, що, кого б не вибрали, все одно буде виконувати гасло Армія!Мова!Віра!, навіть якщо обіцяє нездійснене, як дешевий газ чи боротьбу з корупцією. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
Повідомлень: 6829
З нами з: 01.08.15
Подякував: 842 раз.
Подякували: 1012 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 19:27

  zРадио написав:
  lapay написав:
  zРадио написав:Для средневековых реакционеров - может быть :mrgreen: Для современного же человека из этих 3-х скреп актуальна лишь первая.

Что касается языка: самое независимое в мире государство - США - использует язык чужой страны, за независимость от которой лило кровь 8 лет.

А что касается веры: вот вам для размышления ТОП стран, где атеизм и агностицизм (то есть критическое мышление) доминируют над религиозностью (то есть верой в паранормальные силы и явления).

Ми живемо не в США, і не в Ірландії, яка втратила ірландську мову. Ми живемо в Україні. Для нас оце, що на плакаті, і є Незалежність.


Да кто сказал??? От чьего имени вы говорите? Сколько вас - 5%, 10%?..

Для меня независимость Украины - это здоровье и достаток украинцев! То, что обеспечит гражданское общество и наука, а не украиноязычное обучение в школах и проповеди ПЦУ!


Да не спорьте с ним.
Это те-же "скрепы" только вид сбоку.
Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні.
Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:10

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

https://www.liga.net/politics/opinion/v ... sya-zachem
rjkz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8432
З нами з: 31.01.12
Подякував: 3446 раз.
Подякували: 1735 раз.
 
Профіль
2
  #<12345>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zloy_ukr і 18 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
UNIT.City представив доповідь щодо IT-сектору України:...
R2 » Вів 29 січ, 2019 23:23
6 202
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 18:25
fokus
Порошенко назвав 5 пріоритетів, які привернуть мільярдні... 1, 2, 3
R2 » Сер 30 січ, 2019 00:06
24 1114
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 16:08
Kudrjavuy
НАН України підтвердила перспективність впровадження... 1, 2, 3
R2 » Пон 28 січ, 2019 12:29
21 1175
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 січ, 2019 12:50
Kudrjavuy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (66933)
30.01.2019 21:06
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.