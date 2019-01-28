Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Сер 30 січ, 2019 18:21

freeze написав: Slon_Nosov написав: к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением? к слову клоуна можно снимать с выборов, т.к. он начал предвыборную компанию с момента выхода сериала "слуга народа" или кто то считает это совпадением?



А томос-тур и литургии в рабочее время - это есть что ? А томос-тур и литургии в рабочее время - это есть что ?

Это предвыборная кампания в лик святых - канонизацияА если серьезно, то независимость государства измеряется не уровнем счастья, и тем более не европейскостью.В мире существует по меньшей мере 140 суверенных не-европейских государств! Более того, союзные объединениия вроде ЕС априори не дают, а забирают независимость - участники союза делегируют органам его управления часть своих атрибутов суверенитета. Это в первую очередь отказ от национальной денежной единицы, отказ от пограничных и таможенных контролей, и также признание верховенства союзного права над национальным.Независимость определяется в первую очередь способностью населения составить, принять и выполнять т.н. общественный договор, в рамках которого происходит делегирование функций представления и управления при признании авторитета представителей.Эта способность была утрачена Украиной еще 15 лет назад в 2004-м, когда 2 агента иностранного влияния - Янукович и Ющенко - разделили и радикализировали общество таким образом, что победу любого из них не могло принять все общество