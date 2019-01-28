Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Сер 30 січ, 2019 20:59
Единственный путь...И единственный выбор, чтобы узнать, как внутренние чвары при дележе остатков страны, повальная миграция, бедственное социальное положение раздерут ее на части. Ведь даже самый УВ в своем потаенном схроне органа мышления не верит, что за будущие пять лет второго срока, можно вытащить страну из нынешнего дна, в которое фронтэндовским популизмом, скрывавшим полную оторванность власти от реальности в своей беспредельной алчности, она же и погрузила.
Black Jack - White Business