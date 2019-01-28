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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12345
Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 20:59

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

Единственный путь...И единственный выбор, чтобы узнать, как внутренние чвары при дележе остатков страны, повальная миграция, бедственное социальное положение раздерут ее на части. Ведь даже самый УВ в своем потаенном схроне органа мышления не верит, что за будущие пять лет второго срока, можно вытащить страну из нынешнего дна, в которое фронтэндовским популизмом, скрывавшим полную оторванность власти от реальности в своей беспредельной алчности, она же и погрузила.
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