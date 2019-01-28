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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:51
единственный путь чтоб на тебя никто не влиял это стать богатым но это не с этими налогами.
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golllmax
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:58
golllmax написав:
единственный путь чтоб на тебя никто не влиял это стать богатым но это не с этими налогами.
Это если условный ты не в конце пищевой цепочки этих налогов.
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rjkz
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