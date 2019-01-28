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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 30 січ, 2019 23:51
единственный путь чтоб на тебя никто не влиял это стать богатым но это не с этими налогами.
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golllmax
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Додано: Сер 30 січ, 2019 23:58
golllmax написав:
единственный путь чтоб на тебя никто не влиял это стать богатым но это не с этими налогами.
Это если условный ты не в конце пищевой цепочки этих налогов.
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rjkz
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Додано: Чет 31 січ, 2019 00:56
anton_gms написав:
Igorten Прогиб зачётный.
Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....
а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт
Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?
Умник на умнике сидит и умником погоняет
))
Так и живем...
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eduardsumcov
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Додано: Чет 31 січ, 2019 07:45
golllmax написав:
единственный путь чтоб на тебя никто не влиял это стать богатым но это не с этими налогами.
Сотни тысяч абсолютно простых людей в Украине просто разбивают вдребезги вашу теорию и при этом платят все налоги и работают легально в Украине.
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SMOKE
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