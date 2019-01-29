Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Чет 31 січ, 2019 07:51

eduardsumcov написав: anton_gms написав: Igorten Прогиб зачётный.

Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....

а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт

Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....



Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт. Igorten Прогиб зачётный.Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит....а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонтВорьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.



а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?



Умник на умнике сидит и умником погоняет ))

Так и живем... а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?Умник на умнике сидит и умником погоняет))Так и живем...

Так это вы пока говорите устами телевизора, где ему навязывают это клеймо "шут Коломойского". Если же начать думать головой и называть вещи своими именами- Зеленским- талантливый артист, хороший бизнесмен, который построил медиа империю, будучи простым парнем и КВН, платит хорошие налоги в своей стране и нигде и никогда в чем не был пока замазан. А зависть обычная человеческая и толкает недалёких обзывать его шутом.