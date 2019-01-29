Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный. Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит.... а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?
Умник на умнике сидит и умником погоняет )) Так и живем...
anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный. Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит.... а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?
Умник на умнике сидит и умником погоняет )) Так и живем...
Так это вы пока говорите устами телевизора, где ему навязывают это клеймо "шут Коломойского". Если же начать думать головой и называть вещи своими именами- Зеленским- талантливый артист, хороший бизнесмен, который построил медиа империю, будучи простым парнем и КВН, платит хорошие налоги в своей стране и нигде и никогда в чем не был пока замазан. А зависть обычная человеческая и толкает недалёких обзывать его шутом.
anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный. Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит.... а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?
Умник на умнике сидит и умником погоняет )) Так и живем...
Так это вы пока говорите устами телевизора, где ему навязывают это клеймо "шут Коломойского". Если же начать думать головой и называть вещи своими именами- Зеленским- талантливый артист, хороший бизнесмен, который построил медиа империю, будучи простым парнем и КВН, платит хорошие налоги в своей стране и нигде и никогда в чем не был пока замазан. А зависть обычная человеческая и толкает недалёких обзывать его шутом.
В кои-то веки, согласен. + Рейган тоже был актером. При этом довел пресс санкций до развала СССР.
anton_gms написав:Igorten Прогиб зачётный. Только вор всегда останется вором. С выбором Пороха бедность в стране усилиться, больше людей сбежит.... а работать станет некому ...... Попробуй сейчас в Киеве сделать хороший ремонт Ворьё, жулики, лицемеры, лгуны и гопники....
Я против Пороха и на текущий момент Зеленский это лучший вариант из этой всей воровской компании и это факт.
а вас не смущает, что зеленский это шут придворный коломойского, или вы сериалов слегка пересмотрели?
Умник на умнике сидит и умником погоняет )) Так и живем...
Так это вы пока говорите устами телевизора, где ему навязывают это клеймо "шут Коломойского". Если же начать думать головой и называть вещи своими именами- Зеленским- талантливый артист, хороший бизнесмен, который построил медиа империю, будучи простым парнем и КВН, платит хорошие налоги в своей стране и нигде и никогда в чем не был пока замазан. А зависть обычная человеческая и толкает недалёких обзывать его шутом.
Ну если станет президентом, будет еще более талантливым бизнесменом, благодаря таким как вы )))