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Порошенко назвав єдиний шлях
зберегти незалежність України

Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1 ... 45678>
Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:05

  freeze написав:
  eduardsumcov написав:Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же


В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))

А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.


Пара вариантов:
1. Видит будущее.
2. Нашептали духи Ванги и Нострадамуса.
3. Так написано в методичке, выданной на Банковой.
4. Служба такая.
5. Сочетание пп 1-4.
:mrgreen:
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:08

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

По данным социологов "Рейтинга", показатели поддержки Порошенко и Зеленского заметно выросли за последний месяц, а у Тимошенко симпатиков стало меньше
По состоянию на середину-конец января 2019 года в предвыборной президентской гонке сменился лидер: теперь это не Юлия Тимошенко от партии Батькивщина, а шоумен Владимир Зеленский. Таковы результаты нового социологического опроса группы Рейтинг.

Зеленского среди тех опрошенных украинцев, которые определились и пойдут голосовать, поддерживают 19%. Чуть меньше симпатиков у Тимошенко — 18,2%.

Действующий президент Петр Порошенко немного от них отстает: за него готовы отдать голоса 15,1% опрошенных среди тех, кто определился и намерен голосовать.

https://news.liga.net/politics/news/v-p ... ider-opros
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:20

Re: Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність Украї

Можно говорить и о едином пути и о свете в конце тоннеля. Но все это для для любого жителя страны, должно трансформироваться в более практические, осязаемые вещи. Любое публичное лицо идущее во власть, будь то министр, премьер, депутат, а президент в особенности, давая обещание служить стране и народу получает от каждого человека в стране, заем ДОВЕРИЯ, в фактическом выполнении своей программы на благо каждого сулившего данный заем. И если по истечении срока займа, публичное лицо не оправдывает доверия и не возвращает за обещанный промежуток времени гарантию доверия к себе, то так же, как любой заемщик средств не имеет никакого морального права на повторный заем и продолжения срока возврата, а должен нести ответственность за невыполнение взятых обязательств и подрыв доверия.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:25

чето не особо верится в независимость зеленского от коломойского. а коломойский - очень опасен для страны, еще хуже бабули
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:27

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Востаннє редагувалось ruvex в Чет 31 січ, 2019 15:28, всього редагувалось 1 раз.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:27

  rjkz написав:Да не спорьте с ним.
Это те-же "скрепы" только вид сбоку.
Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні.
Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.


+1 Не спорьте с ним

Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.
katso
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:31

  katso написав:Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него


Вряд ли это спецоперация Путина с этим лозунгом или намеренное вредительство.
Дураков-советников хватает и без спецопераций.
Всё-таки прошлый лозунг Порошенко Жить по-новому был с точки зрения большинства был более вдохновляющим.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:35

А вообще поговорить за перспективы можно здесь, спецтема - Политические дискуссии.

viewtopic.php?p=4567966#p4567966
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:35

  katso написав:
+1 Не спорьте с ним

Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.

В давние года, по поводу таких объяснений классный руководитель давал такие рекомендации: "У тебя, что своей головы нет?"
п.с. Что касается симпатии, то могу привести один свежий пример, когда священники на Крещение не освящали и благословляли, как это было всегда, а ругались между собой, не замечая никого.
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ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 14:41

  freeze написав:
  eduardsumcov написав:Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же


В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))

А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.


Фактов у меня никаких не, также как и всех здесь присутствующих :lol:
Есть только наблюдения и собственные выводы основанные на них!

Коломойский
Слуга народа
Предновогодний 95 квартал, блеснул небывалой остротой к кондитеру (и даже на удивление было смешно)
Последний раз, я его(их) выступление видел примерно год назад - в сторону гаранта юмор был безобидный (я бы сказал нежный :lol: ), утюжили в основном никому не нужного уже януковича... а тут вдруг резко "осмелел" :shock:

Не исключаю сговора с самим шоколадным :roll:
задача - главное не пустить ЮВ
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