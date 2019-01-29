Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Чет 31 січ, 2019 14:20

Можно говорить и о едином пути и о свете в конце тоннеля. Но все это для для любого жителя страны, должно трансформироваться в более практические, осязаемые вещи. Любое публичное лицо идущее во власть, будь то министр, премьер, депутат, а президент в особенности, давая обещание служить стране и народу получает от каждого человека в стране, заем ДОВЕРИЯ, в фактическом выполнении своей программы на благо каждого сулившего данный заем. И если по истечении срока займа, публичное лицо не оправдывает доверия и не возвращает за обещанный промежуток времени гарантию доверия к себе, то так же, как любой заемщик средств не имеет никакого морального права на повторный заем и продолжения срока возврата, а должен нести ответственность за невыполнение взятых обязательств и подрыв доверия.