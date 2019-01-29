Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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eduardsumcov написав:Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же
В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))
А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.
Пара вариантов: 1. Видит будущее. 2. Нашептали духи Ванги и Нострадамуса. 3. Так написано в методичке, выданной на Банковой. 4. Служба такая. 5. Сочетание пп 1-4.
По данным социологов "Рейтинга", показатели поддержки Порошенко и Зеленского заметно выросли за последний месяц, а у Тимошенко симпатиков стало меньше По состоянию на середину-конец января 2019 года в предвыборной президентской гонке сменился лидер: теперь это не Юлия Тимошенко от партии Батькивщина, а шоумен Владимир Зеленский. Таковы результаты нового социологического опроса группы Рейтинг.
Зеленского среди тех опрошенных украинцев, которые определились и пойдут голосовать, поддерживают 19%. Чуть меньше симпатиков у Тимошенко — 18,2%.
Действующий президент Петр Порошенко немного от них отстает: за него готовы отдать голоса 15,1% опрошенных среди тех, кто определился и намерен голосовать.
Можно говорить и о едином пути и о свете в конце тоннеля. Но все это для для любого жителя страны, должно трансформироваться в более практические, осязаемые вещи. Любое публичное лицо идущее во власть, будь то министр, премьер, депутат, а президент в особенности, давая обещание служить стране и народу получает от каждого человека в стране, заем ДОВЕРИЯ, в фактическом выполнении своей программы на благо каждого сулившего данный заем. И если по истечении срока займа, публичное лицо не оправдывает доверия и не возвращает за обещанный промежуток времени гарантию доверия к себе, то так же, как любой заемщик средств не имеет никакого морального права на повторный заем и продолжения срока возврата, а должен нести ответственность за невыполнение взятых обязательств и подрыв доверия.
rjkz написав:Да не спорьте с ним. Это те-же "скрепы" только вид сбоку. Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні. Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.
+1 Не спорьте с ним
Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.
katso написав:Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него
Вряд ли это спецоперация Путина с этим лозунгом или намеренное вредительство. Дураков-советников хватает и без спецопераций. Всё-таки прошлый лозунг Порошенко Жить по-новому был с точки зрения большинства был более вдохновляющим.
Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.
В давние года, по поводу таких объяснений классный руководитель давал такие рекомендации: "У тебя, что своей головы нет?" п.с. Что касается симпатии, то могу привести один свежий пример, когда священники на Крещение не освящали и благословляли, как это было всегда, а ругались между собой, не замечая никого.
eduardsumcov написав:Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же
В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))
А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.
Фактов у меня никаких не, также как и всех здесь присутствующих Есть только наблюдения и собственные выводы основанные на них!
Коломойский Слуга народа Предновогодний 95 квартал, блеснул небывалой остротой к кондитеру (и даже на удивление было смешно) Последний раз, я его(их) выступление видел примерно год назад - в сторону гаранта юмор был безобидный (я бы сказал нежный ), утюжили в основном никому не нужного уже януковича... а тут вдруг резко "осмелел"
Не исключаю сговора с самим шоколадным задача - главное не пустить ЮВ