Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Чет 31 січ, 2019 14:43

freeze

А мне кажется, что про веру это Порошенко насоветовали советники, думая, что религиозность населения слишком высокая. Меня наоборот отвадило это загоняние в церковь, под каким бы соусом оно бы не было представлено. Отход от России это одно, а под этим видом загон в церковь - спасибо, не надо. Я верю в науку, которой, правда, у нас уже нет.