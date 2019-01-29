Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України

Додано: Чет 31 січ, 2019 14:41

freeze написав: eduardsumcov написав: Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же Если хотите избежать статуса ватана, советую предерживаться того же



В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))



А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью. В мире есть самый ценный совет - не советовать когда не просят о совете )))А по ссылки на Мимино - это ваш метод прогнозирования, очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.

Фактов у меня никаких не, также как и всех здесь присутствующихЕсть только наблюдения и собственные выводы основанные на них!КоломойскийСлуга народаПредновогодний 95 квартал, блеснул небывалой остротой к кондитеру (и даже на удивление было смешно)Последний раз, я его(их) выступление видел примерно год назад - в сторону гаранта юмор был безобидный (я бы сказал нежный), утюжили в основном никому не нужного уже януковича... а тут вдруг резко "осмелел"Не исключаю сговора с самим шоколаднымзадача - главное не пустить ЮВ