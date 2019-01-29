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Порошенко назвав єдиний шлях зберегти незалежність України
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 31 січ, 2019 14:43
freeze
А мне кажется, что про веру это Порошенко насоветовали советники, думая, что религиозность населения слишком высокая. Меня наоборот отвадило это загоняние в церковь, под каким бы соусом оно бы не было представлено. Отход от России это одно, а под этим видом загон в церковь - спасибо, не надо. Я верю в науку, которой, правда, у нас уже нет.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:02
freeze написав:
очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.
Психотип в нього такий, як у Хазанова. Вставити свій краник, а не перекрити потоки. Ніхто його не бачив ні на Майдані, ні на Міхомайдані. Коротше кажучи - хоче на дурних в рай виїхати.
Його рейтинг почав зростати, коли пішли чутки про Вакарчука, як кандидата. Типа, такий як він, тільки російськомовний. Тільки не такий - дешева підробка, і не більше.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:11
lapay написав:
Тільки не такий - дешева підробка, і не більше.
А Вакарчук что - образец моральности и профессионализма?
Не смешите. Умнее, конечно, Зеленского, который даже как комик не отличается остроумием - физик все-таки... но в кресле Президента это мало помогает.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:12
katso написав: rjkz написав:
Да не спорьте с ним.
Это те-же "скрепы" только вид сбоку.
Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні.
Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.
+1 Не спорьте с ним
Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.
Так це на таких і не було розраховано ...
Що - в попередні вибори вони за Порошенка голосували ?
Це все - щоб втратити попередніх виборців по мінімуму .
У нас не може бути президент для всіх ( і ніде не може бути ) - тільки для більшості . Арифметичної . От і все . Чомусь Порошенко з Валкулами чи Бойками не дуже й бореться ... Це зовсім інший електорат .
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15
zРадио написав: lapay написав:
Тільки не такий - дешева підробка, і не більше.
А Вакарчук что - образец моральности и профессионализма?
Не смешите. Умнее, конечно, Зеленского, который даже как комик не отличается остроумием - физик все-таки... но в кресле Президента это мало помогает.
А Кличко вам в пример, чем лучше Зеленского?
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:15
lapay написав: freeze написав:
очень напомнило- Я так думаю/c/, что Зеленский будет развивать коррупцию и заниматься своим бизнесом, когда станет президентом, с чего вы это взяли, какие у вас факты, это называется заранее полить грязью.
Психотип в нього такий, як у Хазанова. Вставити свій краник, а не перекрити потоки. Ніхто його не бачив ні на Майдані, ні на Міхомайдані. Коротше кажучи - хоче на дурних в рай виїхати.
Його рейтинг почав зростати, коли пішли чутки про Вакарчука, як кандидата. Типа, такий як він, тільки російськомовний. Тільки не такий - дешева підробка, і не більше.
Та Вакарчук набагато гірший по суті за Зеленського . Співає ? Достатньо розумний ? І що ? Які у нього плюси ?
До речі Зеленський добряче волонтерствував і продовжує . На нього ж справу в РФ заводили - не на Вакарчука ...
І розум для президента - то таке ... Хоч на наших подивіться , хоч на американських ... Різні бувають .
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:19
Зеленский не самостоятельная фигура, это хороший проект Бени по входу в парламент своих людей.
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:22
zРадио написав:
А Вакарчук что - образец моральности и профессионализма?
Вакарчук тому і не йде в політику, бо він розуміє, що це таке, і як працює наша машина. Зеленський тому і йде в політику, бо спонсор зажилив 5 млн баксів, і сам заробить не один десяток лаймів. Якщо він навіть почне щось змінювати - все заглохне або, що набагато більш вірогідніше - вильється в його особисту долю на потоках, і теж заглохне.
Уж в чому, а в людях я розбираюсь.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:28
Puente написав: katso написав: rjkz написав:
Да не спорьте с ним.
Это те-же "скрепы" только вид сбоку.
Оно не лечится ни в той стране ні в цій країні.
Что ватнику что вышиватнику до основ ценностей западной модели демократии примерно равное число световых лет. Убежденность в собственной национальной исключительности, принятие попрания законов ради "революционной целесообразности", повышенная кичливость религиозностью, дискриминация других по ряду признаков, и тд.
+1 Не спорьте с ним
Я вообще считаю кто-то хорошо подставил Порошенко с этим "Мова-Вера" - этот лозунг отвернул от него миллионы русскоязычных, 1 млн мусульман, сколько там еще прихожан УПЦ МП, буддистов, кришнаитов и кто там еще есть кроме правильной религии.
Так це на таких і не було розраховано ...
Що - в попередні вибори вони за Порошенка голосували ?
Те кто ходил - не голосовали конечно - но есть и много тех кто не ходил (явка на выборы в 2010м году была 60%) по принципу "она мне нада та политика" - а сейчас обозленный вмешательством политики в чисто личные дела людей (вера и язык) - народ может и равнуть проголосовать "против", и чего-то мне кажется что так и будет
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Додано: Чет 31 січ, 2019 15:31
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lapay написав:
Ніхто його не бачив ні на Майдані, ні на Міхомайдані.
Это хорошо, или плохо ?
Подавляющая часть населения не была ни на Майдане, ни на Михомайдане.
Именно это часть населения и будет выбирать президента и парламент.
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